2022/09/07 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم الأربعاء ،عن ضبط قروضٍ تمَّ منحها في أحد المصارف الحكوميَّة في بغداد بموجب معاملاتٍ مزورة.وأكدت الدائرة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 14 معاملة قروض مزورة في مصرف حكومي المركز الخبري الوطني.

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