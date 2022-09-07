اسعار الدولار تنخفض مع بدء التعاملات في البورصة العراقية

2022/09/07 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، مع بدء التعاملات في البورصة العراقية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147800 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147700 دينار لكل 100 دولار.

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