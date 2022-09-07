مشروع قانون جديد،ينهي السجن لمستخدمي التواصل الاجتماعي

2022/09/07 | 11:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – اربيل مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني الذي تمت القراءة الاولى له في برلمان كوردستان، ينهي عقوبة السجن للاشخاص الذين يسيئون استخدام التواصل الاجتماعي ..محسن دوسكي، المقرر في لجنة الثقافة في برلمان كوردستان صرح لوسائل الاعلام، مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني في برلمان كوردستان الذي تمت القراءة الاولى له و بأنتظار القراءة الثانية، …

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