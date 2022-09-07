اصابة جنديين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

2022/09/07 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة جنديين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "جنديين اثنين ضمن فوج مغاوير الفرقة الثامنة للجيش العراقي، اصيبا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية".

وأوضح أن "الانفجار حدث اثناء تامين الحماية لقوة كانت تقوم بحماية انشاء مرابط عسكرية قرب قرية طار الخشامنة على حافة وادي الشاي بالقرب من الجسر التابع الى قضاء داقوق في محافظة كركوك".

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