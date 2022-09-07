مصرع واصابة ثلاثة زائرين ايرانيين بحادث سير في المثنى

2022/09/07 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ المثنى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمصرع واصابة ثلاثة زائرين ايرانيين بحادث سير في المثنى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حادث سير وقع نتيجة انقلاب عجلة بداخلها زوار ايرانيين ضمن حدود محافظة المثنى"، مبيناً أن الحادث اسفر عن مصرع ايراني واصابة اثنين اخرين".

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