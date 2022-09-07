بوتين ينفي أن تكون روسيا تستخدم الطاقة “سلاحا” ضدّ أوروبا

2022/09/07 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن تكون روسيا تستخدم الطاقة “سلاحا” ضدّ أوروبا، بعد أيام من توقف شحنات الغاز الروسي عبر خطّ أنابيب “نورد ستريم”.وصرح بوتين خلال المنتدى الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في أقضى الشرق الروسي أن الدول … Readmore

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