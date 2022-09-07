دول خليجية تتهم نيتفليكس بنشر محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الاسلامية

2022/09/07 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت السعودية ودول الخليج منصة نتفليكس ببث محتوى “يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية”، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية في حال لم يتم إزالة المحتوى “المخالف”.وجاءت الاتهامات في بيان مشترك من هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية ولجنة الإعلام في دول … Readmore

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