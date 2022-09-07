تعرف على سعر صرف الدولار في البورصة العراقية

2022/09/07 | 12:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147800 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147700 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.

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