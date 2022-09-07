2022/09/07 | 12:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاربعاء، 7 أيلول، 2022، ان “الأزمة الغذائية في العالم...

ظهرت المقالة بوتين: الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).