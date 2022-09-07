2022/09/07 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، زوار الامام الحسين (ع) بالنجف.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهو يستقبل زوار الامام الحسين (ع) بمضيف آل الصدر في الحنانة بالنجف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الصدر يستقبل زائري الاربعينية في الحنانة بالنجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الصدر يستقبل زائري الاربعينية في الحنانة بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).