’قاآني’ في ديالى متوجها الى العتبات المقدسة.. إليك الحقيقة

2022/09/07 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء، وصول مسؤول فيلق القدس الايراني الى محافظة ديالى.

وقالت المصادر لـ (بغداد اليوم)، إن "الانباء التي اوردتها بعض منصات التواصل الاجتماعي عن وصول قائد فيلق القدس الايراني الجنرال إسماعيل قاآني الى ديالى في طريقه الى العتبات المقدسة، غير دقيقة ".

وأوضحت ان" اي شخصية ايرانية سواء كانت حكومية او دينية يمكنها الدخول من منفذ المنذرية دون اي إشكاليات".

وأشارت المصادر الى أن "هناك بالفعل العديد من القيادات الحكومية والمحلية الايرانية دخلت في الايام الماضية في طريقها الى العتبات المقدسة لأداء مراسيم زيارة الاربعين لكن ليس من بينها الجنرال قاآني وفق المعلومات".

وكانت منصات تواصل اجتماعي نشرت في وقت سابق من اليوم الاربعاء، معلومات عن وصول اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الايراني، الى محافظة ديالى متوجها الى العتبات المقدسة بالتزامن مع زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).

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