وزير الدفاع من كربلاء المقدسة: على جميع القطعات تطبيق خطة الزيارة الأربعينية

2022/09/07 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيميأكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأربعاء، ان القطعات العسكرية تمتلك خبرة كبيرة في تأمين الزيارة الأربعينية، فيما أشار إلى أن على جميع القطعات تطبيق الخطة بشكل صحيح. يتبع..





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