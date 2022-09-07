2022/09/07 | 12:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TpR2_ogm8qM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تبت اليوم في اكثر من 1000 دعوى لحل البرلمان .. في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تبت اليوم في اكثر من 1000 دعوى لحل البرلمان .. في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).