2022/09/07 | 12:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع قرب الزيارة الاربعينية.. النجف تستنفر اجراءاتها الخدمية | الحصاد الاخباري 2022/9/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7IerlRDCTf0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع قرب الزيارة الاربعينية.. النجف تستنفر اجراءاتها الخدمية | الحصاد الاخباري 2022/9/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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