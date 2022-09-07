2022/09/07 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، إن روسيا ستبيع الغاز في جميع أنحاء العالم، وإن الحد الأقصى المقترح على أسعار الغاز الروسي أمر غبي وسيؤدي إلى زيادة الأسعار .وفي نبرة تحدي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الروسي: سنبيع الغاز لجميع بلدان ألعالم المركز الخبري الوطني.

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