2022/09/07 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الكتلة الصدرية ترفع دعوى قضائية ضد نوري المالكي المركز الخبري الوطني.

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