الرافدين ينفي اختفاء مبالغ من احد فروعه ويحذر من الشائعات

2022/09/07 | 12:49 - المصدر: وكالة خبر

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نفى مصرف الرافدين ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول اختفاء مبالغ مالية من احد فروع المصرف وتحديدا في فرع الامانة العامة لمجلس الوزراء .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان الانباء التي تحدثت عن دخول مجموعات الى فرع الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم اختفاء مبالغ مالية غير صحيحة وكاذبة .



داعيا وسائل الاعلام الى عدم تصديق هذه الاكاذيب وتوخي الدقة في نقل المعلومات وتداولها من مصادرها الموثوقة ومن المكتب الاعلامي للمصرف وذلك تجنبا لارباك الرأي العام والاضرار بالمصلحة العامة.

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