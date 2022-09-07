الأمن الوطني يلقي القبض على 3 تجار مخدرات في بغداد

2022/09/07 | 12:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يواصل ضرباته الموجعة لتجار المخدرات ويلقي القبض على ثلاث منهم بعد قيامهم ببيع (46) كغم من مادتي الحشيشة والكريستال في بغداد

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