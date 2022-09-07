التيار الصدري يرفع دعوى ضد نوري المالكي ويطلب إصدار أمر قبض ومنع سفر (وثائق)

2022/09/07 | 12:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم الامين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما يخص التسريبات الصوتية التي نسبت للأخير.

وأظهرت الدعوى، طلب إصدار أمر قبض بحق المالكي ومنعه من السفر.

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