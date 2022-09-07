مجلس الخدمة يتسلم بيانات التقاطع الوظيفي لحملة الشهادات العليا والاوائل

2022/09/07 | 12:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إرسال هذه البيانات الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي مع نتائج التقاطع.

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