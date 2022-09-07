بالرغم من انشغاله بمسؤولياته في الزيارة الاربعينية ممثل السيستاني يتفقد المرضى في مستشفيات العتبة الحسينية

2022/09/07 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي المرضى

الراقدين في مستشفيات العتبة الحسينية

على الرغم من انشغاله بشكل تام في

التزامات الزيارة الاربعينية

والاستعدادات لاستقبال ملايين

الزائ

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