بالصور:صحة كربلاء تمنع دخول أكثر من ( 1600 ) كارتون ماء

2022/09/07 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ان

الأجهزة الرقابية منعت في ساعة مُتاخرة

دخول ( 1650 ) كارتون من المياه المعدنية ،

بعد أن حاول مُوَرديها إدخالها

للمُحافظة عبر سيطرة 52 ( محور كربلاء _

النجف ) .

وبحسب

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