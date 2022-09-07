شباب سائرون في طريق الاربعينية :هجرنا مواقع التواصل الاجتماعي وتفرغنا للعشق الحسيني

2022/09/07 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشباب سمة بارزة في مسيرة الزائرين

التي انطلقت هذا العام من محافظة البصرة

ومرت بذي قار وتكمل زحفها باتجاه

السماوة والديوانية وبابل والنجف حتى

الوصول الى كربلاء الشهادة، وفي الايام

الاعتيادية دأب الشبا

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