عنف جنسي وحرمان من المياه.. تقرير حقوقي عن العاملات الأفريقيات في عمان

2022/09/07 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت منظمة للدفاع عن حقوق المهاجرين ناقوس الخطر بشأن عمليات اتجار وعنف وانتهاكات أخرى تتعرض لها عاملات سيراليونيات في سلطنة عمان، وذلك بعد أسبوع من إثارة حكومة ليبيريا مخاوفها مع سلطات مسقط.

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