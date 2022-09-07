مصرف الرافدين ينفي اختفاء مبالغ من احد فروعه

2022/09/07 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول اختفاء مبالغ مالية من احد فروع المصرف وتحديدا في فرع الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان أن “الانباء التي تحدثت عن دخول مجموعات الى فرع الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم اختفاء مبالغ مالية غير صحيحة وكاذبة”.

ودعا المكتب، وسائل الاعلام الى “عدم تصديق هذه الاكاذيب وتوخي الدقة في نقل المعلومات وتداولها من مصادرها الموثوقة ومن المكتب الاعلامي للمصرف، وذلك تجنبا لارباك الرأي العام والاضرار بالمصلحة العامة”.

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