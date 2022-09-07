حقيقة مقتل مواطن عراقي من قبل 3 زوار إيرانيين

2022/09/07 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتداء زوار إيرانيين على مواطن عراقي بكربلاء المقدسة.

وذكر بيان للداخلية أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً نصهُ ( 3 زوار ايرانيين يعتدون على مواطن عراقي في قضاء طويريج مما ادى الى مقتله، وبعد التحققمن صحة الخبر والتواصل مع قيادة شرطة كربلاء تبين ان الخبر عار عن الصحة كما اكدت القيادة انها لم تسجل هكذا حادث ضمن قاطع المسؤولية”.

وحذر قسم محاربة الشائعات، في الوزارة وفقا للبيان، من تداول هكذا اخبار دون التأكد من مصدرها خاصة في ظل زيارة الامام الحسين ( ع )، داعيا الى التواصل معنا في حال رصد هكذا شائعات من شأنها تأجيج الرآي العام”.

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