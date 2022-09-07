كاصد يعتذر عن التوقيع للديوانية

2022/09/07 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت مصادر مقربة من حارس مرمى منتخب العراق الأول لكرة القدم السابق، محمد كاصد، أنه اعتذر إلى الهيئة الإدارية لنادي الديوانية بعدم التوقيع للعب مع فريقها الكروي في الموسم المقبل.ولم تكشف المصادر الأسباب التي دعت الحارس محمد كاصد للاعتذار، بعد أن كان قريباً جداً من تمثيل فريق الديوانية في الموسم المقبل.وكان كاصد الذي سبق له اللعب مع فرق الشرطة وأربيل والقوة الجوية والطلبة والزوراء، قد مثل في الموسمين الماضيين فريق النجف وظهر معه بمستوى جيد.من جانب آخر أعلن نادي الديوانية انضمام اللاعبين سامال سعيد، وعبد القادر طارق عزيز «عبودي» إلى الفريق بشكل رسمي، وقد باشرا خوض الوحدات التدريبية معه تحت إشراف المدرب سامر سعيد.

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