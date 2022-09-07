التربية تعلن شمول أربع محافظات ببرنامج التغذية المدرسية

2022/09/07 | 13:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – محمد الطالبيأعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن شمول أربع محافظات ببرنامج التغذية المدرسية.وقال وكيل الوزارة للشؤون العلمية عادل البصيصي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مشروع التغذية لا يشمل جميع المحافظات، وانما يخص المحافظات دون خط الفقر بحسب تصنيف وزارة التخطيط، وهي المثنى والديوانية وذي قار وبابل"، مؤكداً أن "هذا المشروع سيكون أفضل خلال العام الدراسي، وهو مدعوم من إحدى المنظمات العالمية بالتعاون مع الوزارة".وبين، أن "محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين مرت بظروف صعبة بسبب احتلال عصابات داعش الإرهابية لبعض أراضيها"، موضحا ان "هذه المحافظات تتواجد فيها مجموعة برامج ومنظمات إنسانية اضافة الى الحكومة المركزية التي تتولى رعايتها".

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