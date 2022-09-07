2022/09/07 | 13:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9hXEEiprWGM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين مطلوبين للقضاء في الانبار وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين مطلوبين للقضاء في الانبار وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).