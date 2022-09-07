2022/09/07 | 13:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7m0fTRDmkAk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. حي الحكيم يعاني من انعدام الخدمات وإهمال الحكومة المحلية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط.. حي الحكيم يعاني من انعدام الخدمات وإهمال الحكومة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).