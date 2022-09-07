2022/09/07 | 13:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k1WHMXaQCEI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معبر حاج عمران.. بدء دخول زائري أربعينية الإمام الحسين (ع) إلى إقليم #كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معبر حاج عمران.. بدء دخول زائري أربعينية الإمام الحسين (ع) إلى إقليم #كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).