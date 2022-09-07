البدء بتنفيذ خطة زيارة الأربعين في أربع محافظات

2022/09/07 | 13:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطة تنفذ في أربع محافظات.

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