2022/09/07 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة الطب العدلي: في إحصائية عدّها الطب العدلي عن تسجيل اكثر من 700 حالة وفاة بحوادث جنائية مختلفة كشفت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة وفيات الحوادث الجنائية اذ تم تسجيل اكثر من (700 ) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطب العدلي: استقبلنا نحو 713 جثة جنائية خلال آب الماضي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطب العدلي: استقبلنا نحو 713 جثة جنائية خلال آب الماضي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطب العدلي: استقبلنا نحو 713 جثة جنائية خلال آب الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).