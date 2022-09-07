التربية: شمول أربع محافظات “دون خط الفقر” ببرنامج التغذية المدرسية

2022/09/07 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، شمول أربع محافظات ببرنامج التغذية المدرسية، قالت إنهن”دون خط الفقر”.وقال وكيل الوزارة للشؤون العلمية عادل البصيصي في تصريح صحفي، إن “مشروع التغذية لا يشمل جميع […]

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