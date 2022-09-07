ما تأثير بعثة الأمم المتحدة في الشأن العراقي؟

2022/09/07 | 14:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتساءل المتابع للشأن العراقي عن مدى تأثير بعثة الأمم المتحدة بالعراق في الوضع السياسي، ولا سيما مع زيادة حدة الصراع والانغلاق السياسي عقب فشل الكتل في تشكيل حكومة وتسمية رئيس لها بعد الانتخابات.

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