2022/09/07 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك العشرات من علماء الدين السنة من

عدد من البلدان الاسلامية والعربية

صلاة جماعة في الصحن الحسيني الشريف

اليوم الاربعاء بامامة الشيخ عبد

المهدي الكربلائي

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان صلاة

الجماعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:علماء دين "سنة" يؤدون صلاة الجماعة في مرقد الامام الحسين بامامة ممثل السيد السيستاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:علماء دين "سنة" يؤدون صلاة الجماعة في مرقد الامام الحسين بامامة ممثل السيد السيستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).