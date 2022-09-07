2022/09/07 | 14:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من تفاقم الأزمات الإنسانية المرتبطة بسوق الغذاء العالمي، عازيًا ذلك إلى “استحواذ الدول الأوروبية على غالبية صادرات الحبوب الأوكرانية”.وقال بوتين في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي إن “3 بالمئة فقط من كميات … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يحذر من ازمة غذاء عالمية .. غالبية الحبوب الأوكرانية ذهبت لأوروبا وليس للدول الفقيرة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يحذر من ازمة غذاء عالمية .. غالبية الحبوب الأوكرانية ذهبت لأوروبا وليس للدول الفقيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).