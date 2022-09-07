بالوثائق| بعد التسريبات الصوتية .. الكتلة الصدرية ترفع شكوى للقضاء بحق المالكي

2022/09/07 | 14:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد التسريبات الصوتية للمالكي ..الكتلة الصدرية ترفع شكوى للقضاء بحق المالكي

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