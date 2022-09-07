ايران تحصي أعداد زائريها الداخلين الى العراق.. وتتوقع المزيد

2022/09/07 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن عدد الزوار الايرانيين الداخلين الى العراق بمناسبة الزيارة الاربعينية.

وأفادت السلطات الإيرانية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدد الإيرانيين الذين سجلوا أسمائهم في منظومة "سماح" للمشاركة في الزيارة الاربعينية، وصل الى 3 ملايين و400 الف زائر".

وتوقعت أن "يصل العدد الى اكثر من 8 مليون في يوم الاربعينية".

وتوافد الالاف من الزوار الايرانيين والأجانب اليوم الاربعاء من منفذ المنذرية الحدودي في ديالى.

ورصدت عدسة (بغداد اليوم)، توافد الالاف من الزوار الايرانيين والأجانب من منفذ المنذرية الحدودي في شمال شرق قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

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