لإهداره المال العام.. النزاهة تستقدم محافظ نينوى الأسبق

2022/09/07 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، إصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ نينوى الأسبق.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إلى أنَّ "المحكمة أصدرت الأمر على خلفيَّة وجود مُؤشِّراتٍ على فسادٍ ماليٍّ وهدرٍ للمال العام من قبل المُحافظ".

وأضافت أن "المُحافظ الأسبق قام بصرف مبلغٍ يفوقُ (63،000،000) مليون دينارٍ كمصاريف إداريَّةٍ لإحدى شركات المُقاولات المُتعاقد معها؛ لتنفيذ أحد المشاريع في المُحافظة، دون سندٍ قانونيٍّ، مُبيّنةً أنَّ عمليَّة صرف المبلغ تمَّت بعد إنهاء العقد دون إنجاز المشروع".

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