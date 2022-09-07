فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية 2022

2022/09/07 | 14:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي ـ مباشر: كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية هذا العام.ويسلّط التصنيف الضوء على توجه مجموعات الأعمال العائلية إلى قطاعات جديدة، مع التحول نحو التكنولوجيا المتطورة تحت قيادة الجيل الثاني والثالث.وتهيمن …

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