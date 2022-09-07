الوزراء العراقي يصدر 5 قرارات تتضمن توصيات اقتصادية

2022/09/07 | 14:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، تم فيها بحث تطورات الأحداث السياسية في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية التي تتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على …

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