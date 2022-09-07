احداث أيلول.. شرطة كربلاء تنفي تعرض زائري الأربعينية إلى اعتداء

2022/09/07 | 14:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الاربعاء 7 أيلول 2022 شرطة كربلاء تنفي تعرض زائري الأربعينية إلى اعتداء ترقب...

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شرطة كربلاء تنفي تعرض زائري الأربعينية إلى اعتداء أولاً على المسلة.

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