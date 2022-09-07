2022/09/07 | 14:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، الأربعاء، 7 أيلول، 2022، أن ما...

ظهرت المقالة قوباد يلمح الى ضرورة سيطرة بغداد على ملف النفط: المهم حقوق الإقليم وليس الجهة التي تبيع أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد يلمح الى ضرورة سيطرة بغداد على ملف النفط: المهم حقوق الإقليم وليس الجهة التي تبيع) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد يلمح الى ضرورة سيطرة بغداد على ملف النفط: المهم حقوق الإقليم وليس الجهة التي تبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).