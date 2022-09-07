2022/09/07 | 15:06 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط 3 شاحنات مخالفة عند مدخل مدينة الرمادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/07 | 15:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 3 شاحنات مخالفة عند مدخل مدينة الرمادي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 3 شاحنات مخالفة عند مدخل مدينة الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).