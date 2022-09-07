إغلاق البوابة المؤدية للقصر الحكومي في المنطقة الخضراء بالكتل الكونكريتية

2022/09/07 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بإغلاق البوابة المؤدية الى القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ووأوضح المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه " تم إغلاق البوابة المؤدية للقصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بالكتل الكونكريتية تزامنا مع ترقب قرار المحكمة الاتحادية".

وقال مصدر امني اليوم الثلاثاء بأن هناك انتشارا امنيا مكثف داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأشار المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن " هناك انتشارا امنيا مكثف داخل المنطقة الخضراء بالتزامن مع قرب اعلان المحكمة الاتحادية قرارها الخاص بدعوى حل مجلس النواب".

هذا وأفاد مصدر قضائي، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، ببدأ المحكمة الاتحادية العليا جلستها للبت بدعوى حل مجلس النواب.

وأكد المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية بدأت جلستها للبت بدعوى حل مجلس النواب".

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