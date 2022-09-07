اندلاع حريق في سوق النبي يونس بالموصل (فيديو)

2022/09/07 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في سوق النبي يونس بمدينة الموصل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقاً أندلع في سوق النبي يونس بمدينة الموصل في محافظة نينوى".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحريق لاحتوائه، فيما لم تعرف لحد الى الخسائر البشرية والمادية".

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