2022/09/07 | 15:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية: اختصاصاتنا محدد بالدستور وحل البرلمان ليس من ضمنها

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل مجلس النواب أولاً على ايرث نيوز.

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