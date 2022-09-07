الياس : سيتم تفعيل الاستمارة للناجيات اللواتي في المهجر خلال الأيام المقبلة

2022/09/07 | 15:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي٢٤- نينوى اعلنت مديرية شؤون الناجيات الايزيديات في نينوى عن إطلاق نافذة إلكترونية لتقديم و ترويج معاملات الناجيات بغية تطبيق قانون الناجيات الايزيديات الذي تم إقراره.و بإمكان الناجيات الايزيديات و التركمانيات و المسيحيات و شبكيات من بطش داعش التقديم لهذه الاستمارة و كما يمكن الناجين الذكور اللذين لم يبلغوا سن البلوغ عند وقوعهم في …

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