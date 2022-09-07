عاجل| المحكمة الاتحادية العليا في العراق: حل البرلمان ليس من اختصاصنا

2022/09/07 | 15:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية العليا في العراق: حل البرلمان ليس من اختصاصنا

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